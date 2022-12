Sono queste le parole di Fabrizio Biasin, il noto giornalista di fede nerazzurra, parla dell’Inter a Radio Sportiva.

Ecco le parole di Fabrizio Biasin, il famoso giornalista parla dell’Inter a Radio Sportiva, ecco cosa dice: “L’Inter proverà fino all’ultimo a trovare un accordo con Skriniar, la deadline è stata portata a metà gennaio: De Vrij ha voglia di fare un’esperienza all’estero ma l’Inter tiene aperta la porta anche al rinnovo. Il club comunque cerca alternative: Scalvini è un grande prospetto, lo sa anche l’Atalanta che lo valuta 40 milioni. Se queste sono le cifre, lo salutiamo“.

Francesco Facchinetti a Fcinter1908.it così su Skriniar: “In estate sono accadute cose che magari noi non sappiamo. Perdere un grande giocatore, immenso, veramente forte, sarebbe un dramma. Devo però anche dire che avere un giocatore in squadra che non vuole più giocare con noi sarebbe altrettanto dannoso. Non è facile per la nostra dirigenza fare la cosa giusta.“

