Il giornalista Fabrizio Biasin ha sottolineato che secondo lui c’è solo un aspetto che potrebbe allontanare il belga da Milano.

Fabrizio Biasin su Sportitalia ha parlato del futuro (e della personalità) di Romelu Lukaku. “Lukaku è signore dal carattere particolarissimo, soprattutto è giocatore impaziente. Un tempo disse ‘l’Inter è casa mia!’ ma due giorni dopo se ne andò a Londra”.

Lautaro Martinez Romelu Lukaku

“Poi disse ‘Chelsea è casa mia!’, ma due mesi dopo decise di tornare all’Inter ‘che è casa mia!’ Oggi Big Rom crede ancora che l’Inter sia casa sua e lo crede fermamente, ma vuole sistemarsi in fretta. Chiuso Onana, l’Inter farà pervenire l’offerta ufficiale al Chelsea, la speranza di tutti è che non si vada troppo per le lunghe perché il tempo – è solo quello – potrebbe cambiare gli scenari“.

L’articolo Biasin: “Lukaku è impaziente, vuole l’Inter ma il tempo può cambiare gli scenari” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG