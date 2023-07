La Ternana ha deciso di risolvere consensualmente il contratto in essere del tecnico Aurelio Andreazzoli. Il comunicato

COMUNICATO – La Ternana Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il signor Aurelio Andreazzoli, in qualità di responsabile tecnico della prima squadra. All’allenatore toscano la società rossoverde augura le migliori fortune umane e professionali.

