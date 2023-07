Ora è ufficiale: Gennaro Delvecchio non è più il responsabile del settore giovanile del club. Il comunicato dei giallorossi

COMUNICATO – L’U.S. Lecce comunica che, alla scadenza del rapporto contrattuale (30/06/2023) con il responsabile del Settore Giovanile Gennaro Delvecchio, le parti di comune accordo hanno deciso di non proseguire la collaborazione professionale. Al direttore Delvecchio il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni e l’augurio per le migliori fortune sportive.

