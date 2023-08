Il giornalista Fabrizio Biasin torna sul voltafaccia del belga e sulla questione del centrocampista serbo.

Fabrizio Biasin a Sportitalia ha detto la sua su quello che avrebbe dovuto fare Romelu Lukaku. “Lukaku ha chiaramente complicato la vita a Marotta e Ausilio. Se fosse stato un filo più diretto con i suoi (ex) dirigenti, oggi presumibilmente l’Inter avrebbe in rosa ancora il buon Dzeko, bollito solo per chi non sa quello che dice”.

Lazar Samardzic

“Della questione Samardzic si possono dire tante cose, ci limitiamo a buttarne sul piatto una: a 21 anni non puoi farti condizionare dai quattrini, soprattutto se il casino è alimentato da chi ti sta intorno. Il mondo del calcio è saturo di approfittatori e gente molto poco professionale, ma questo non giustifica i giocatori, semmai è un’aggravante“.

L’articolo Biasin: “Lukaku ha complicato la vita ai dirigenti, su Samardzic dico solo che a 21 anni non ci si può far condizionare dai soldi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG