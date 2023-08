Il mancato acquisto di Demiral da parte dell’Inter è la sintesi della situazione attuale dei nerazzurri in ottica calciomercato

Demiral è andato in Arabia, e tale affare è praticamente la sintesi di quello che è l’attuale calciomercato dell’Inter: completamente con le mani legate nonostante la Champions League e il blasone.

“I soldi non sono tutto”, questo è anche vero visto che nel contesto calcio serve anche un progetto ambizioso, ma dall’altra parte sono decisivi nell’acquisto di obiettivi importanti: da Scamacca a Demiral. Farsi l’abitudine? No, però è chiaro che la situazione diventa difficile, soprattutto quando non si può controbattere.

