Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell’Inter e del recente interesse nei confronti dell’ex bianconero Alvaro Morata

Ospite a TV Play, Fabrizio Biasin storce il naso all’accostamento di Alvaro Morata all’Inter.

Secondo il giornalista, si tratterebbe di una trattativa tutt’altro che fattibile a causa delle pretese dell‘Atletico:

LE PAROLE- «Con Morata ha un accordo col giocatore sull’ingaggio ma c’è un problema con l’Atletico Madrid che vuole 20 milioni. Una cifra che l’Inter non vuole spendere, faceva un sacrificio economico solo per Lukaku. Se non si abbassa la richiesta, andrà su altre piste»

L’articolo Biasin: «Morata L’Inter non vuole spendere 20 milioni per lui» proviene da Inter News 24.

