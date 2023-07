In casa Inter sono in rialzo le quotazioni di un portiere: potrebbe essere lui il sostituto di André Onana

L’Inter sta sondando il calciomercato alla ricerca di rinforzi per la porta dopo gli addii di Onana e Handanovic. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la trattativa per Yann Sommer è in chiusura, mentre per il ruolo di secondo portiere sono in rialzo le quotazioni di Emil Audero.

L’estremo difensore della Sampdoria, infatti, resta una valida alternativa al più complicato Anatolij Trubin. I nerazzurri sono al lavoro per capire la fattibilità economica dell’operazione: nelle prossime ore possibile una prima proposta ufficiale per il giocatore.

