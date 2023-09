Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, si è espresso sui propri social al termine del derby vinto dall’Inter sul Milan per 5 ad 1

Attraverso il suo profilo Twitter, Fabrizio Biasin commenta brevemente la prestazione dell’Inter di Inzaghi che ha battuto con un roboante 5 ad 1 il Milan di Pioli.

LE PAROLE – «Io non so come sia ‘sto “calcio europeo”, ma quello di #Inzaghi mi va benissimo».

