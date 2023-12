Il giornalista Fabrizio Biasin si è espresso sulle possibili mosse di mercato dell’Inter nel mercato di gennaio. Le ultime sui nerazzurri

Biasin ha parlato così a Microfono aperto su Radio Sportiva, soffermandosi su un possibile colpo in attacco dell’Inter:

«A meno che non arrivi il Saudita di turno, e decida di portare Alexis Sanchez in Arabia, avrebbe poco senso prenderne una quinta. Perché significherebbe andare oltre il ragionamento delle coppie sul campo. In questo momento l’Inter vuole intervenire solo sull’esterno. Se, poi, qualcuno va a bussare alla porta e si ritrova a dover comporre altre coppie, allora ragionerà su altri interventi».

L’articolo Biasin: «Nuovo attaccante dell’Inter? Avrebbe poco senso» proviene da Inter News 24.

