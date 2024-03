Il giornalista Fabrizio Biasin ha aggiornato sui temi caldi di casa Inter: le dichiarazioni sul momento

Biasin ha commentato i temi caldi di casa Inter, dalla questione stadio al rinnovo del prestito di Oaktree a Zhang. Le parole a Cronache di spogliatoio:

LE PAROLE – «Venerdì scorso ho parlato con il Sindaco Sala: mi ha detto che Inter e Milan stanno cercando partner, me l’ha detto come se sapesse… Uno si domanda sempre per quale motivo qualcuno dovrebbe aiutare e mettere soldi senza poter decidere, e invece più o meno c’è anche questa possibilità. Oaktree? Ormai ci siamo, Sala dice che Zhang vuole assolutamente andare avanti e sta cercando di rifinanziare il prestito a tassi presumo esorbitanti. Pero il tentativo é quello di restare, al netto di tutte le chiacchiere che si sentono in giro Zhang e Cardinale vogliono proseguire per la loro strada qui a Milano»

L’articolo Biasin: «Oaktree? Come stanno le cose con Zhang. Sala…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG