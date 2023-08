Il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul possibile prossimo difensore centrale dei nerazzurri.

Fabrizio Biasin a Pressing ha sottolineato le difficoltà che l’Inter sta incontrando per acquistare Pavard e quelle che ci sarebbero eventualmente per prelevare Schuurs dal Torino. “Vorrei Pavard perché secondo me è la prima scelta della società e di Inzaghi. E’ il braccetto ideale e perfetto per completare la rosa e le famose coppie, Tuchel è un osso duro ma devo dire che anche Pavard mi sembra un osso duro. Il rischio è che il Bayern lo perda a zero e magari l’Inter può decidere di accordarsi e di portarlo a casa a zero e nel frattempo cautelarsi con un altro”.

Db Torino 17/03/2014 – campionato di calcio serie A / Torino-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Urbano Cairo

“Schuurs? Attenzione che devi andare da Cairo a 4 giorni dalla fine del mercato e prendergli un titolare. Sappiamo che Cairo non è uno facile quando deve cedere, figuriamoci a 4 giorni dalla fine. Tuchel ha detto che l’Inter è arrivata tardi con l’offerta per Pavard ma questo è l’ennesimo effetto collaterale del caso Lukaku perché tutto si è incastrato ed è arrivato con ritardo perché l’Inter pensava di fare certe cose con Lukaku e in realtà ha dovuto cambiare il piano mercato“.

