Ecco le parole di Biasin sul possibile rinnovo di Skriniar con l’Inter, ecco cosa dice a Telelombardia il famoso giornalista.

Sono queste le parole a Telelombardia del giornalista Fabrizio Biasin che parla dell’Inter e del possibile rinnovo di Skriniar con i nerazzurri: “Da quello che so io l’ottimismo deriva dal primo incontro di due settimane fa: lì non si è parlato di soldi, ma di eventuale disponibilità. Skriniar ha positivamente ed è già un grosso punto di partenza perché rischiavi ti dicesse di essere in parola già col Psg.“

Conclude così il giornalista: “da lì a dire che si firma oggi, calma. A me hanno sempre detto che c’è una trattativa, grande ottimismo ma non c’è un contratto con una firma. Quello che so io la deadline messa è Natale, che sia sì o no”.

