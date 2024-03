Su TvPlay, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato così dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League.

BIASIN – «L’Inter vincerà uno “Scudettino” come dice Zampini? Lo voglio tranquillizzare perché qualora l’Inter dovesse vincere questo “Scudettino”, io me la godrò tantissimo. Secondo me l’Inter non era obbligata quest’anno a vincere lo Scudetto, da tutti era data quarta o quinta in classifica. Ha cambiato tanto».

The post Biasin risponde a Zampini: «Scudettino? Io me lo godrò tantissimo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG