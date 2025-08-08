L’attaccante cercato dall’Inter ha deciso di dire no ai nerazzurri: il giocatore ha spiegato il motivo del suo rifiuto.

L’Inter continua il suo pressing per Ademola Lookman. Anche se l’offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus è stata respinta dall’Atalanta il club di Viale della Liberazione è convinto che alla fine l’affare andrà in porto. L’attaccante nigeriano vuole solo l’Inter e lo ha fatto chiaramente capire, prima sui social (dove ha tolto tutte le sue foto con la maglia della Dea) e poi non presentandosi agli allenamenti.

Il presidente dell’Atalanta, Luca Percassi, ha fatto capire che il club bergamasco è disposto a cederlo solo a un top club estero, ma l’impressione è che in caso di rilancio da parte di Marotta e Ausilio (più o meno intorno a 50 milioni di euro) la trattativa andrà a buon fine. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che ha spiazzato completamente il popolo interista.

La Beneamata aveva infatti trovato l’accordo per il trasferimento in nerazzurro ma il bomber ha deciso di dire no all’Inter: l’acquisto è ormai definitivamente saltato. Non si tratta però della prima squadra ma della formazione Under 23 guidata da mister Stefano Vecchi, che quest’anno disputerà per la prima volta il campionato di Serie C (Girone A).

Il bomber rifiuta l’Inter: svelato il motivo

Il retroscena è davvero clamoroso: un attaccante ha infatti rifiutato il passaggio all’Inter Under 23. Si tratta di Gabriele Gori, classe 1999, fiorentino, che nella seconda parte della scorsa stagione ha indossato la maglia del Sudtirol, in Serie B, mettendo a segno due reti in nove presenze. Il bomber era arrivato a Bolzano in prestito dall’Avellino, società che ne detiene il cartellino.

Gori ha fatto sapere ai nerazzurri di non essere disposto a scendere di categoria. Il suo obiettivo è quindi quello di rimanere nel campionato cadetto, possibilmente proprio con l’Avellino neopromosso in Serie B. Per lo stesso motivo il 26enne ha detto no anche ad altre importanti realtà che disputeranno il campionato di Serie C, come Ascoli, Brescia e Vicenza.

Gori è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina ma non ha mai giocato nemmeno un minuto in prima squadra con i viola. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Foggia, Livorno, Arezzo, Vicenza, Cosenza e Reggina, prima dell’esperienza con l’Avellino. La stagione 2023/2024 è stata la migliore per l’attaccante: 12 reti in 43 partite in Serie C con gli irpini.