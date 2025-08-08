Il Napoli sembra essere davvero scatenato sul mercato quest’anno: attenzione al possibile colpo in entrata nelle prossime settimane.

Il Napoli sta lavorando tantissimo sul mercato in entrata per riuscire a regalare ad Antonio Conte la rosa più competitiva possibile. I partenopei hanno conquistato lo scudetto numero quattro della loro storia nel 2024/25, tuttavia se desiderano continuare a tentare di togliersi molte altre soddisfazioni è chiaro che hanno bisogno di rendere ancora più competitiva la squadra – tra titolari e riserve – che è riuscita a battere in volata l’Inter per la conquista del campionato.

Proprio per questo, gli azzurri stanno pensando anche ad altri colpi da effettuare in entrata nelle prossime settimane. Anche se tra meno di un mese avrà inizio il campionato, e quindi le partite ufficiali, di tempo per chiudere alcune trattative importanti ce n’è ancora: proprio per questo, l’attenzione è massima in vista delle prossime settimane.

Il Napoli vuole effettuare l’ennesimo colpo: i dettagli

Il Napoli punta all’ennesimo colpo in entrata sul mercato. Stiamo parlando dell’ala Kevin, con il Fulham che di recente ha proposto allo Shakhtar Donetsk circa 30 milioni di euro più bonus per arrivare al calciatroe brasiliano. In totale, la cifra si aggira sui 40 milioni, e nonostante questo il club ucraino ha deciso di rifiutare l’offerta, desiderando un compenso finanziario più elevato.

Oltre a questo, viene valutato anche l’interesse di altri club come il Napoli, che potrebbero influenzare la decisione definitiva attraverso una proposta ancora più allettante. Kevin, classe 2003, ha un contratto con la sua attuale squadra fino al 2028, e anche se il suo valore di mercato è stimato a poco più di 10 milioni di euro, in questa stagione ha preso parte a tre partite valide per la qualificazione all’Europa League, segnando 4 gol e fornendo 2 assist. Il suo valore di mercato, quindi, si è impennato velocemente verso l’alto. Questo significa che potrebbe arrivare presto un’offerta consona alle richieste del club che detiene il suo cartellino attualmente.

Il Napoli, che è in questo momento alla ricerca di un altro colpo di un certo spessore in attacco, potrebbe avere ancora un po’ di tempo per ragionare sul da farsi. Lo stesso calciatore sudamericano è in attesa, magari per ricevere chiamate ancora più allettanti in chiave futuro. Non solo dagli azzurri, ma anche dalla Premier League, dove le prime sirene sono già arrivate. Essendo a inizio agosto, comunque, di tempo per capire dove potrebbe trasferirsi Kevin ce n’è ancora parecchio.