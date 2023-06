Il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso il suo parere sulle operazioni di mercato che stanno portando avanti i nerazzurri.

Fabrizio Biasin in una diretta su Twitch ha ammesso che è molto difficile un prestito bis di Lukaku: “Ritorno Lukaku? Il Chelsea vorrebbe vendere tutti in Arabia Saudita perché significherebbe recuperare parte dei tanti milioni spesi. Per me sarebbe un miracolo riportare Lukaku, in questo momento è la priorità dell’Inter”.

Marcelo Brozovic

“Brozovic è al centro di voci di mercato. Dall’Arabia, ma non solo, hanno messo gli occhi su di lui ed è normale perché è fortissimo. Piace al Barcellona ed in Premier League, in Arabia Saudita possono permettersi ingaggi spaventosi. L’offerta fatta all’Inter, invece, è stata rispedita al mittente. Se dovessero trovare l’incastro, sono alte le probabilità che questo affare vada in porto”.

L’articolo Biasin: “Sarebbe un miracolo riportare Lukaku all’Inter, la cessione di Brozovic può andare in porto con un rilancio” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG