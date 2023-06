L’agente di Davide Frattesi, primo obiettivo di mercato dell’Inter, ha fatto il punto sul centrocampista: le dichiarazioni di Beppe Riso

Beppe Riso si è espresso a Sky Sport sul futuro del suo assistito Davide Frattesi, primo obiettivo dell’Inter:

«Abbiamo parlato un po’ per capire le alternative e come portare avanti le cose. C’è una squadra più avanti per Frattesi? Tutte stanno sullo stesso piano, forse una un po’ più avanti».

