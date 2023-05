Fabrizio Biasin, per Sportitalia.com, ha così commentato l’ultimo mese della Juventus.

IL COMMENTO – «Le aule hanno restituito i 15 punti, il campo li ha praticamente annullati. In più è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia. Tutto questo potrebbe essere ridotto a un fisiologico momento di difficoltà se non fosse che abbiamo visto con i nostri occhi le partite dei bianconeri. La squadra è nervosa, l’allenatore di più, la fase difensiva (da sempre fiore all’occhiello del suo credo tattico) non è più espressione di una scelta (“voglio impostare la squadra in questo modo”), semmai di un limite evidente: contro una squadra minimamente organizzata non resta altro che alzare le barricate. E questo dalla Juventus – anche quella attuale – e da un tecnico che ha spesso e volentieri mostrato cose ottime (chi lo massacra a prescindere lo fa solo per antipatia personale) non è accettabile».

