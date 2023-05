Orario Juve Lecce, ecco a che ora si giocherà la sfida tra bianconeri e giallorossi valida per la 33esima giornata di campionato

Vigilia di campionato per la Juventus, che domani tornerà in campo all’Allianz Stadium per la 33esima giornata di campionato, dove ospiterà il Lecce, reduce dalla vittoria sull’Udinese.

Il match andrà in scena nel tardo pomeriggio di domani, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.00.

