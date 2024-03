Il giornalista Fabrizio Biasin rivela un retroscena relativo all’attaccante italo-argentino protagonista ieri con una doppietta.

Fabrizio Biasin a TVPlay.it ha parlato di Inter e di nazionale. “I nerazzurri non hanno mai fatto un tentativo per prendere Mateo Retegui in passato, questo posso assicurarvelo. Credo che lui sia perfetto per giocare da solo in avanti, nel 3-5-2 non lo vedo bene per esempio. Gudmundsson interessa all’Inter? Al momento non c’è nulla di concreto. Arriveranno Taremi e Zielinski a zero, quindi l’Inter si è già mossa se ci pensiamo. Non sono convinto che Dumfries possa lasciare l’Inter, Inzaghi per me non lo lascerebbe andare così facilmente. Sicuramente arriverà qualcuno in difesa”. L’olandese, sebbene negli ultimi tempi sia stato superato nelle gerarchie da Darmian, resta un elemento molto importante; tuttavia andrà capito se sarà possibile arrivare ad un rinnovo in tempi rapidi. Senza prolungamento (il suo contratto scade nel 2025) in estate potrebbe effettivamente essere ceduto.

Sulla tournée della nazionale

“Il doppio match in USA serve per portare a casa qualche milione, non c’è nessun problema nel dirlo perché queste cose servono proprio a questo. L’Italia storicamente ha sempre fatto piuttosto bene quando non parte da favorita. Il 3-4-3? Mi intriga ma serve sicuramente trovare il bomber perché le altre Nazionali hanno i Mbappé e i Kane”. Ieri contro il Venezuela Spalletti ha schierato l’interista Frattesi in una posizione più avanzata, una sorta di trequartista.

