I nerazzurri stanno vivendo questi giorni di pausa delle nazionali con animo ansioso: c’è attesa per la decisione sul caso Acerbi mentre si è infortunato un altro difensore.

L’Inter il lunedì di Pasquetta, il primo aprile, ospiterà a San Siro l’Empoli e probabilmente giocherà il match con un reparto arretrato inedito o quasi.

Brutte notizie

Stefan De Vrij si è infortunato in nazionale ed è già tornato a Milano: i nerazzurri lo sottoporranno agli esami strumentali nei prossimi giorni ma le sensazioni non sono buone. Si tratta di un infortunio muscolare che probabilmente gli farà saltare la prossima partita. La prossima settimana è atteso il verdetto anche sul caso Acerbi-Juan Jesus ma anche qui è molto improbabile che Acerbi possa essere in campo contro i toscani.

Alessandro Bastoni-Luca Caldirola

La mossa

Nella difesa a 3 spesso si fa la differenza tra centrale, il perno, ed i braccetti, colo che agiscono sul centrosinistra e sul centrodestra: Acerbi e De Vrij sono entrambi centrali e quindi Inzaghi dovrà ricorrere ad un “adattato”. La Gazzetta dello Sport ritiene che Bastoni sarebbe il primo candidato a giocare al centro in caso di assenza contemporanea dei due ex Lazio; l’ex Parma e Atalanta ha occupato quella posizione veramente di rado all’Inter, diverse volte lo ha fatto a gara in corso. C’è da dire però che la differenza di interpretazione del ruolo non cambia moltissimo, c’è molta meno differenza di quella che potrebbe esserci tra difensore centrale e terzino.

