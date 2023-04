Il giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato qualche opinione editoriale nei confronti del futuro di Simone Inzaghi all’Inter

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha voluto dire la sua opinione editoriale sul giornale, in particolar modo dopo sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter contro il Benfica.

LE PAROLE – «Simone Inzaghi è un tecnico esonerato, lo hanno più o meno capito tutti, lui compreso. Questa cosa può sembrare incredibile, in fondo stiamo parlando di un allenatore semifinalista di Champions, traguardo che all’Inter mancava da un paio di ere geologiche, eppure è così. Potrebbe salvarsi vincendo il coppone a Istanbul, ma per arrivarci deve superare l’ostacolo Milan in semifinale (mica facile) e poi una tra Real Madrid o City in finale».

L’articolo Biasin su Inzaghi: «Lui è già esonerato dall’Inter. Lo hanno capito tutti» proviene da Inter News 24.

