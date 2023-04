Tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti di Inter-Milan valevole per la semifinale di Champions League

Tramite il sito ufficiale dell’Inter, la società nerazzurra ha stilato un comunicato per quanto concerne la vendita dei biglietti di Champions League per la sfida contro il Milan.

IL COMUNICATO – «Il passaggio del turno contro il Benfica proietta l’Inter in semifinale di Champions League, un traguardo ma anche un punto di partenza verso un entusiasmante finale di stagione, tutto da vivere. Sarà euro-derby, per la terza volta nella massima competizione europea. Dopo i due confronti in campionato e dopo il trionfo nerazzurro in Supercoppa a Riyadh, Inter e Milan torneranno ad affrontarsi in un doppio confronto che varrà l’accesso alla finale di Istanbul, in programma sabato 10 giugno. L’Inter affronterà il Milan in trasferta nella gara di andata, mentre il ritorno sarà in casa dei nerazzurri. L’UEFA ha comunicato le date delle due sfide: l’andata, Milan-Inter, si disputerà il 10 maggio, mentre il ritorno, Inter-Milan, martedì 16 maggio. Tutte le informazioni sui biglietti per assistere a San Siro a Inter-Milan di martedì 16 maggio alle 21:00, ritorno delle semifinali di Champions League, saranno disponibili su inter.it nei prossimi giorni».

L'articolo Biglietti Inter-Milan, tutte le informazioni sui ticket per la semifinale di Champions League proviene da Inter News 24.

