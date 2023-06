Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche della vicenda relativa al centrocampista serbo in uscita dalla Lazio.

Fabrizio Biasin su Twitch si è espresso su diverse trattative di mercato. “Non penso che Zaniolo sia un giocatore che interessa all’Inter, non ci sono né possibilità né volontà di arrivare a questo giocatore. 0% di probabilità di vederlo all’Inter”.

Sergej Milinkovic-Savic

“Per il futuro di Milinkovic-Savic dipende chi ha 30 milioni, in questo momento non li ha nessuno. Serve vendere. Chi ha la capacità ed il coraggio di vendere portando a casa dei soldi, allora può andare da Lotito e prendersi Milinkovic-Savic. In questo momento non ci sono club che possono prenderlo subito. Sono curioso di vedere chi sarà capace di vendere”.

L'articolo Biasin: "Zaniolo non interessa all'Inter, chi ha 30 milioni si prende Milinkovic-Savic"

