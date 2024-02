Acceso dibattito fa Fabrizio Biasin e Ivan Zazzaroni, così il giornalista a seguito dell’Inter ha risposto alla controparte dopo la provocazione

Non se le sono di certo mandate a dire Fabrizio Biasin e Ivan Zazzaroni. Intervenuto a Pressing il giornalista a seguito dell’Inter ha smentito il collega (Zazzaroni), che aveva parlato dello scarso minutaggio di Sanchez e dell’età media del club nerazzurro, definito un Inter “Rsa”. Ecco la risposta di Biasin.

BIASIN – «Sanchez? La carriera parla per lui, lo scorso anno sul podio dei migliori della Ligue 1. Stratosferico palla al piede, non si può pretendere sia a livello di Lautaro e Thuram. Oggi ha giocato da trequartista ed è stato uno dei migliori in campo. Rosa lunga, frutto anche della fortuna,. Ma se il terzo e il quarto capiscono il ruolo e sanno di essere alterntative, per un allenatore è la condizione ideale. È essenziale avere un gruppo che capisce quello che deve fare e all’Inter tutti sanno qual è il loro ruolo. Sono contento di questa Rsa»

