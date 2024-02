Zinedine Zidane apre al ritorno in Italia come allenatore, ecco il motivo e le dichiarazioni integrali del tecnico francese sulla Serie A

Intervenuto a Sky Sport, in occasione della serata dedicata a Marcello Lippi, Zinedine Zidane ha preso la parola. L’ex Juve e avversario in più occasione dell’Inter tra le tante cose ha aperto al ritorno in Italia.

RITORNO IN PANCHINA – «Un giorno in Italia Perché no, perché no. Nel calcio può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo però sicuramente mi piacerebbe».

