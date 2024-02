Siparietto nel corso dell’intervista post Lecce-Inter tra Emil Audero e Carlos Augusto, ecco cosa si sono detti e la reazione dei fan

Altra, ennesima dimostrazione dell’ottimo clima che si respira nella parte nerazzurra di milano. Dopo Lecce-Inter, Emil Audero e Carlos Augusto sono intervenuti ad Inter Tv per commentare la partita andata in scena in terra pugliese (e la vittoria dei meneghini). Scambio di battute e siparietto a distanza tra i due, con i fan (come si vede sul profilo Instagram del club) che sembrerebbero aver apprezzato l’accaduto. Ecco il video delle due interviste.

INTER – «Recognising teamwork» (riconoscere il lavoro di squadra, ndr).

