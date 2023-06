Bicanic: «Tudor alla Juve? È casa sua, sono sicuro che…». Le dichiarazioni dell’agente sul tecnico croato

Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto l’agente di mercato Miroslav Bicanic, procuratore ed ex agente di Marcelo Brozovic. Le sue parole su Tudor e il possibile ritorno alla Juve.

TUDOR – «Come per i giocatori, noi croati abbiamo ottimi allenatori. Veniamo da un piccolo paese, ma abbiamo un grande cuore e uno spirito guerriero. Non possiamo spiegare esattamente perché è così, ma otteniamo risultati dal nulla. Ti ricordo allenatori eccellenti come Zlatko Dalic, Ivan Juric, Niko Kovac, Zoran Zekic, Sergej Jakirovic. Igor Tudor possiede questo spirito e sono sicuro che farà un ottimo lavoro qualora dovesse andare alla Juve. Ha giocato lì, la Juve è casa sua. Non preoccupatevi per i croati, dateci solo una possibilità».

