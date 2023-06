Bigica: «Juve più abituata a queste partite, ma siamo pronti». Le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo Primavera

A Sportitalia, prima di Sassuolo Juve Primavera, Bigica ha presentato il match valido per il primo turno playoff.

GARA CON LA JUVE – «Abbiamo faticato tutto l’anno, siamo in ballo dal 19 di luglio. Il percorso fatto è stato in crescendo, ci ha portati a raggiungere questo obiettivo storico per noi. Vogliamo continuare a sognare e ad essere i guastafeste, ma non so se mi definirei così oppure l’allenatore di una squadra difficile da affrontare e che può creare problemi a chiunque. Ci abbiamo creduto dall’inizio, abbiamo visto che quest’anno a livello di qualità nella zona offensiva avevamo qualcosa in più. Prima ci mancavano i gol dei giocatori offensivi, quest’anno siamo stati premiati dal lavoro svolto. La Juve è una squadra importante, ha più abitudine a giocare queste partite ma siamo pronti a rendergli la vita difficile».

COSA CHIEDE AI RAGAZZI – «A livello numerico D’Andrea e Bruno sono stati due trascinatori. Dietro c’è il lavoro di un gruppo che anche nelle difficoltà ha creduto in quello che facevamo. Il vento ora soffia a nostro favore, dobbiamo sfruttare questa scia per fare qualcosa di impensabile».

