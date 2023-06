Juve Primavera ospite del Sassuolo nel primo turno dei playoff Scudetto: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve Primavera, dopo aver concluso il campionato al quinto posto, è ospite del Sassuolo per il primo turno dei playoff Scudetto. Non sono previsti supplementari e rigori, in caso di pareggio passeranno i neroverdi per il miglior piazzamento in classifica.

Sassuolo Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 16.00

Sassuolo Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Theiner; Mandelli, Cannavaro, Miranda, Pieragnolo; Casolari, Toure; Leone, Bruno, Mandrelli; Russo. All. Bigica. A disp. Rosa, Scacchetti, Loeffen, Abubakar, Baldari, Ajayi, Lolli, Mata, Foresta, Cinquegrano, Ryan, Martini, Zaknic, Loporcaro, Gori.

JUVE (4-2-3-1): Daffara; Rouhi, Muharemovic, Huijsen, Savona; Nonge, Bonetti; Hasa, Yildiz, Mulazzi; Turco N. All. Montero. A disp. Scaglia, Vinarcik, Valdesi, Dellavalle, Doratiotto, Pisapia, Mbangula, Turco S., Srdoc, Domanico, Ripani, Citi, Moruzzi, Maressa, Mancini.

Arbitro: Arena di Torre del Greco

