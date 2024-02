I biglietti per Bologna Lecce usciranno a breve. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi al Renato Dall’Ara

Tramite il sito ufficiale, il Bologna ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti per il contro il Lecce.

IL COMUNICATO – PREZZI BOLOGNA LECCE

Prezzi PREVENDITA dal 27/12 al 11/02 (Punti vendita, Online), commissioni online escluse

SETTORE Intero/Under18

Poltrona Gold 100/50

Tribuna Coperta 60/30

Kid’s Stand 25/12

Distinti 35/17

Curva S.Luca 18/9

Curva Bulgarelli (esaurita in abbonamento)

Biglietti ospiti

Saranno in vendita dalle ore 10 del 08/01.

Promo studenti universitari

Per questa gara è attiva la speciale promozione dedicata agli studenti universitari dell’Alma Mater: un biglietto di Distinti a 15€ che si può acquistare in tutti i punti vendita della rete Vivaticket esibendo il badge universitario (obbligatorio). La promozione è riservata agli studenti dell’Alma Mater di Bologna ed è disponibile fino ad esaurimento dei posti riservati all’iniziativa. I biglietti acquistati NON sono cedibili.

Le date

La prevendita comincia alle ore 16 del 27/12 sia su Web che nei punti vendita.

Dove acquistare

Online esclusivamente su questo sito con la procedura print@home, che consente di stampare direttamente a casa il proprio biglietto o caricarlo sul Wallet del telefono.

Presso i punti vendita del circuito Vivaticket.

Si ricorda che per l’acquisto e l’ingresso è necessario presentare un documento personale di identità IN ORIGINALE ove sia specificata la residenza; le nuova patenti o carte di identità SENZA indicazione della residenza NON SONO VALIDE, così come non sono valide fotocopie o fotografie su smartphone.

