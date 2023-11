Biglietti Juventus Women Inter: info e dettagli per accedere allo Stadio Pozzo-La Marmora. TUTTI i dettagli nel comunicato ufficiale

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Women ha reso noti tutti i dettagli per i biglietti del match contro l’Inter, in programma domenica 19 novembre alle 15.00 allo stadio Pozzo-La Marmora” di Biella.

COME FARE

Come sempre, anche per Juventus-Inter I biglietti sono gratuiti e per ottenerli è sufficiente iscriversi a Juventus.com e recarsi sulla sezione biglietteria. Si potranno prendere fino a 4 biglietti a testa, che all’ingresso dello Stadio verranno richiesti in formato cartaceo.

PER I TIFOSI OSPITI: Invitiamo a prenotare il biglietto – sempre attraverso il link che segue – nel settore a loro dedicato, vale a dire la Tribuna Ospiti.

DOVE SI GIOCA

Vi ricordiamo l’indirizzo dello Stadio: Viale Macallé, 21.

Ci vediamo a Biella!

The post Biglietti Juventus Women Inter: info e dettagli per accedere allo Stadio Pozzo-La Marmora. TUTTI i dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG