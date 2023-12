La Juventus Women ha ufficializzato la vendita libera dei biglietti per la Supercoppa contro la Roma, ecco tutte le informazioni utili

Con un comunicato sul proprio sito, la Juventus Women ha indicato le modalità necessarie per l’accesso allo stadio Giovanni Zini per la sfida contro la Roma valida per la Supercoppa italiana.

IL COMUNICATO – Il 2024 della Juventus Women inizierà con un grande appuntamento: la sfida contro la Roma che varrà il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana Femminile.

QUANDO E DOVE L’INCONTRO

Il big match tra le giallorosse e le bianconere si disputerà domenica 7 gennaio 2024, alle ore 15:15. Il teatro della sfida sarà il “Giovanni Zini” di Cremona.

COME FARE

I tagliandi della gara – acquistabili online qui o nei punti vendita Vivaticket – sono disponibili dalle ore 12:00 di martedì 5 dicembre 2023. Il costo del biglietto intero è di 5,00 euro.

TARIFFA SPECIALE

In vista di questo grande appuntamento ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti a solo 1,00 euro l’uno.

Ecco a chi sarà riservata questa promo:

alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 7 gennaio 2004);

agli “Over 65” (nati prima del 7 gennaio 1959);

agli abbonati della U.S. Cremonese – solo online, inserendo il codice dell’abbonamento -;

agli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso – solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando la tessera.

