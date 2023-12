Il Milan, impegnato nella corsa Scudetto con Inter e Juventus, recupera Rafel Leao, ecco quando torna il portoghese dall’infortunio

Entra nel vivo la lotta scudetto. Classifica alla mano (almeno per il momento) tre sembrerebbero essere le squadre in piena corsa per il titolo. Parliamo naturalmente di Inter, Juventus e il Milan.

Proprio per quanto concerne i rossoneri, buone notizie arrivano da Milanello. Secondo quanto riportato da Milannews24 il portoghese è ormai in procinto di rientrare nell’organico di Pioli dopo l’infortunio. Difficile una sua convocazione per la partita con l’Atalanta a San Siro, più probabile il suo ritorno per il match di Champions League con il Newcastle.

The post Corsa Scudetto, il Milan recupera Leao: quando torna il portoghese appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG