Si prospetta una grandissima invasione da parte dei sostenitori del Lecce contro la Lazio. Le ultime sui biglietti

I tifosi del Lecce non sono da meno quando si tratta di invasione in ogni stadio d’Italia, e contro la Lazio sarà un contesto tanto caldo quanto passionale per i sostenitori pugliesi.

Quanti biglietti sono stati venduti? Come riportato da Pianeta Lecce, si è arrivati a più di 3 mila tifosi all’interno del Settore Ospiti. Di ticket però, si può acquistarli soltanto fino a domani sera.

