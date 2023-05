Sono purtroppo iniziate le truffe di rivendita dei biglietti della finale di Champions tra City e Inter: ecco come scovarle

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, purtroppo alcuni tifosi rischiano di sporcare un evento importante come la finale di Champions League tra Manchester City e Inter.

Per poter acquistare i biglietti sul sito della Uefa, infatti, è necessario avere un codice che l’Inter ha fatto recapitare ai tifosi più affezionati, e da ieri alcuni di essi hanno iniziato a rivenderli a cifre assurde.

TRUFFA– Proprio da ieri, infatti, si stanno moltiplicando gli annunci online di abbonati e soci (o presunti tali), che mettono a disposizione il proprio codice dietro lauto pagamento. Si va da circa 300 euro (a cui bisogna poi aggiungere il costo del biglietto) fino anche ai 1500 euro. Già nelle scorse settimane l’Inter ha informato il popolo nerazzurro sui controlli che saranno effettuati per scovare i possibili bagarini come accaduto in occasione del derby in semifinale, quando ad alcuni tifosi è stato di fatto annullato l’abbonamento oltre che il biglietto. Questo è il provvedimento che si può immaginare per chi davvero ha messo in vendita il codice, mentre non mancano coloro che fingono di averlo e tendono una trappola ai sostenitori interisti: in una simile giungla, lo scivolone è un rischio concreto.

L’articolo Biglietti Manchester City-Inter: iniziano le truffe online proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG