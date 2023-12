Domenica all’ora di pranzo il Milan affronterà il Monza in campionato. In vista del match si va verso il sold out di biglietti a San Siro

Tutto esaurito. Domenica all’ora di pranzo il Milan affronterà il Monza in campionato. In vista del match si va verso il sold out a San Siro:

è prevista infatti la presenza di oltre 70.000 spettatori per la partita di Serie A.

The post Biglietti Milan Monza: si va verso il sold out a San Siro appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG