Domenica all’ora di pranzo il Milan affronterà il Monza. Sfida in campo ma occasione di parlare anche di calciomercato

Quanti intrecci. Domenica all’ora di pranzo il Milan affronterà il Monza. Sfida in campo ma occasione di parlare anche di calciomercato:

non sarà solo un match amarcord tra le due ex squadre del compianto Berlusconi ma è lunga la lista dei nomi che potrebbero essere oggetti di discussione in vista delle prossime sessioni di mercato. Il primo tra tutti è Colpani, conteso da molti club di Serie A. Si parlerà sicuramente anche di Colombo che attualmente è in prestito proprio dal club rossonero. Non ultimo è Di Gregorio, accostato ultimamente ai tante squadre del nostro campionato e non solo.

The post Milan Monza: non solo campo, quanti intrecci anche di mercato appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG