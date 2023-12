In casa Inter ci si interroga su come intervenire sul calciomercato dopo l’operazione di Cuadrado: si parlerà con Zhang

L’infortunio e l’operazione al tendine di Juan Cuadrado costringe il calciomercato Inter ad alcune riflessioni, su se e come intervenire a gennaio per mettere una pezza al buco lasciato dal colombiano (il quale rimarrà out per almeno 3 mesi).

Come riferisce il giornalista Pasquale Guarro su X, i dirigenti nerazzurri avranno un contatto a distanza nei prossimi giorni col presidente Steven Zhang, al quale con ogni probabilità verrà chiesto uno sforzo economico per virare su Buchanan.

L’articolo Calciomercato Inter, previsto un contatto a distanza con Zhang: il motivo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG