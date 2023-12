Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, manda un messaggio a Inter e Juve per la lotta scudetto in campionato

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Fikayo Tomori è tornato sul match vinto dal Milan contro il Newcastle e dei nuovi obiettivi stagionali del club rossoneri, ora che sono in Europa League. Messaggio indiretto per Inter e Juve in ottica scudetto.

LE PAROLE – «Dopo la partita col Newcastle dobbiamo usare questa fiducia e questo feeling che abbiamo nella prossima partita. Abbiamo giocato col Monza nel pre campionato, sono bravi a muovere la palla. Cercheremo di vincere perché il campionato è ancora lungo. Siamo indietro di 9 punti, ma se ci concentriamo solo su noi stessi può succedere qualsiasi cosa».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE.

