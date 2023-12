Il centrocampista del Bologna, Giovanni Fabbian, ha detto la sua sulla stagione attuale e sul suo passato all’Inter: le sue parole

Intervistato da Radio Serie A, Giovanni Fabbian ha raccontato i suoi primi mesi al Bologna ed è tornato sul suo passato all’Inter, tra Primavera e prima squadra.

BOLOGNA – «La prossima gara con la Roma la cercheremo di preparare nel migliore dei modi e faremo di tutto per giocare come sappiamo fare. Sono contento delle due gare da titolare, ma anche quando non gioco sono sempre pronto a subentrare dalla panchina per aiutare la squadra, non si sa mai quando capita l’occasione e quindi bisogna essere pronti a tutto».

INTER PRIMAVERA – «Il legame con i compagni è qualcosa che ti porti anche fuori dal campo. Mister Chivu è stato fondamentale nel mio percorso: mi ha dato modo di crescere ed è stato bello finire con la vittoria del campionato Primavera. Mister Chivu ci ha trasmesso tutta la sua esperienza e avendo fatto il calciatore ha passato tutte le fasi che anche noi abbiamo vissuto e questo fa sì che capisca certe dinamiche e ci aiuti a migliorare dove serve davvero. Un allenatore che ha giocato e fatto tanto come lui, da noi viene visto come un esempio e guardato con l’ammirazione e la voglia di replicare quanto ha fatto in carriera».

FRATELLI INZAGHI – «I fratelli Inzaghi sono stati utili per la mia crescita, abbiamo cercato di prendere il meglio da ognuno di loro».

INTER – «Ad oggi seguo l’Inter. Barella è un giocatore completo in grado di fare tutto, è un esempio che cerco di guardare e da cui prendere spunto».

