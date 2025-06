L’Inter prova a dimenticare il pesantissimo 0-5 subito dal PSG lanciandosi già nel calciomercato: tre nuovi acquisti per i nerazzurri.

L’Inter deve cercare di mettersi alle spalle la batosta subita in finale di Champions dal PSG. Non sarà facile, ovviamente, tenendo conto che mai prima d’ora una squadra aveva perso con uno scarto di cinque reti all’ultimo atto della massima competizione europea per club. In più la stagione nerazzurra si è chiusa con ‘zeru tituli’.

Lautaro Martinez e soci hanno visto sfumare anche la Supercoppa Italiana (sconfitta in finale contro il Milan), la Coppa Italia (fuori in semifinale sempre per mano dei cugini rossoneri) e lo scudetto, vinto per un solo punto dal Napoli di Antonio Conte. Un’annata che poteva essere indimenticabile e che invece non ha portato alcun nuovo trofeo nella bacheca della Beneamata.

In questo momento si cerca soprattutto di capire se il tecnico chiamato a guidare la riscossa già dalla prossima stagione sarà ancora Simone Inzaghi, con l’Al-Hilal pronto a garantirgli uno stipendio da 25 milioni di euro a stagione. Eppure sono in molti a elogiare comunque l’annata dell’Inter e il lavoro svolto da Simone Inzaghi, anche se alla fine non è arrivato nessun trofeo.

Annuncio Inter dopo la finale: già tre colpi

La pensa così anche Daniele Adani, commentatore televisivo ed ex calciatore nerazzurro, che durante la scorsa puntata di Viva el Futbol si è detto certo che l’Inter sarà in grado di rinnovare la sua competitività anche con il tecnico piacentino. Tuttavia sempre Adani ritiene che la rosa nerazzurra abbia bisogno di essere rinforzata.

L’ex difensore fa sapere che Marotta e Ausilio hanno già chiuso tre colpi: “Io so che l’Inter tre giocatori li ha già presi… però basterà?“, dice Adani. Uno di questi è ovviamente Luis Henrique, l’esterno d’attacco brasiliano che in questa stagione ha fatto faville con l’Olympique Marsiglia: i nerazzurri sono stati più veloci di tutti e si sono così assicurati uno dei migliori talenti della Ligue 1.

Il secondo è Petar Sucic, 21enne centrocampista della Dinamo Zagabria che si è messo in luce quest’anno con prestazioni di spessore: da domenica scorsa il bosniaco-croato è già un giocatore dell’Inter. E il terzo acquisto? “Credo che hanno preso già Ange-Yoan Bonny del Parma“, aggiunge Adani, che dà quindi per fatto l’acquisto del giovane attaccante dei ducali. Il francese, classe 2003, può essere il perfetto alter ego di Lautaro Martinez.