Tensione interna e mercato in bilico: l’allarme arriva da una voce esperta del calcio italiano. Scenario inatteso in casa Inter su Lookman

Ademola Lookman rappresenta la massima priorità in fase di mercato per l’Inter. Dopo Sucic, Luis Henrique e Bonny, la dirigenza nerazzurra vuole assicurare al nuovo tecnico un colpo di assoluto livello per il comparto offensivo. Il classe 1997, dal canto suo, ritiene la sua avventura a Bergamo terminata, pronto a cimentarsi in una nuova esperienza, ma pur sempre rimanendo nel campionato italiano. L’attaccante nigeriano vuole l’Inter, ma punta a evitare una rottura traumatica con la Dea, club per cui sarà sempre riconoscente.

L’Inter lavora sotto traccia e studia il rilancio dell’offerta per l’esterno nigeriano: i 40 milioni proposti dai nerazzurri, prontamente rifiutati dall’Atalanta, dovranno cercare di avvicinarsi alla richiesta dei bergamaschi fissata a 50 milioni, anche grazie a Oaktree – il fondo statunitense ha acconsentito a compiere qualche passo in più per raggiungere le richieste della Dea. Un rilancio fattibile, ma a patto che la società di Bergamo venga anche incontro ai meneghini, abbassando la soglia dei 50 milioni.

In attesa di possibili sviluppi, un volto noto del calcio italiano si è espresso sulla situazione attorno alla società interista: dalle dinamiche interne allo spogliatoio nel finale di stagione, fino al possibile ingaggio dell’esterno dell’Atalanta. Dichiarazioni che pesano come macigni e che fanno sorgere i primi dubbi.

Batosta Inter, l’annuncio su Lookman scuote l’ambiente

Luciano Moggi, ospite della puntata del lunedì sera di Netweek Calcio Show, ha acceso i riflettori sulle dinamiche interne all’Inter, individuando in Lautaro Martinez la causa principale di tensioni nello spogliatoio nerazzurro.

L’ex dirigente della Juventus non ha usato mezzi termini: “Penso che il caso nell’Inter lo abbia creato Lautaro Martinez, perché ha coinvolto uno spogliatoio completo. Quando qualcuno fa certi discorsi e si erge a dirigente senza esserlo, va contro i compagni. All’Inter stanno facendo finta che sia gradito, quando in realtà non lo è”.

Moggi ha poi puntato l’attenzione su Hakan Calhanoglu, finito nelle scorse settimane al centro di voci di mercato. Secondo lui, si sarebbe trattato di una mossa mediatica: “Per smorzare gli animi, Marotta ha messo in mezzo Calhanoglu, che era già sui giornali per la possibilità di andare in Turchia. Lo ha fatto per evitare che i giornalisti puntassero il dito contro altri nomi. Ma il vero problema non è Calhanoglu”.

Sul futuro del centrocampista turco, Moggi è apparso sicuro: “Calhanoglu voleva tornare in Turchia, ma il Galatasaray ha preso Osimhen e non ha più soldi. Credo che finirà per restare a Milano”.

Infine, una battuta sulla trattativa che potrebbe portare Ademola Lookman all’Inter. Per Moggi, l’affare è praticamente fatto: “Sono convinto anch’io che si chiuderà. L’Inter ha bisogno di un altro attaccante di livello da affiancare a Lautaro e Thuram. Difficilissimo che non vada in porto”.