Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, tra Vlahovic e Milan non sarebbe scattata la scintilla: la Juve prende un’altra via

Nonostante la preparazione atletica della Juventus abbia preso il via, il futuro di Dusan Vlahovic resta ancora da definire. Il destino dell’attaccante serbo è un dilemma da superare per la dirigenza bianconera. Il centravanti ex Fiorentina rappresenta un vero e proprio scoglio per la Juventus: dopo il mancato rinnovo, Dusan potrebbe rimanere alla Juventus il prossimo anno ma da separato in casa.

La via della cessione sembrava la più adeguata soprattutto per le casse bianconere, appesantite notevolmente dall’attaccante tra ingaggio e ammortamento, ma per Vlahovic non sono mai arrivate offerte concrete, solo timidi sondaggi, probabilmente anche per la richiesta di stipendio elevata: il classe 2000 non vuole saperne di abbassare il proprio stipendio annuale, attualmente fissato a 12 milioni netti, cifra inaccessibile per diversi club che hanno messo nel mirino la punta.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha puntato il colpo, considerando anche la possibilità di riuscire il tecnico con l’attaccante, che hanno lavorato insieme alla Juventus, e per cui c’è una stima reciproca. I rossoneri sono alla ricerca di un secondo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez, e avrebbero individuato nell’innesto bianconero la possibile alternativa. Tuttavia, la richiesta dell’altissimo ingaggio, le pretese della Juventus – non intenzionata a svendere il proprio giocatore – non rendono la trattativa semplice.

Inoltre, la Juventus non vorrebbe cedere il proprio attaccante a una diretta concorrente, evitando così di rafforzare una rivale in campionato. Da qui l’idea, in casa bianconera, di un possibile intreccio di mercato che prevederebbe la cessione di Vlahovic e l’arrivo di un nuovo rinforzo.

La Juve valuta un allettante intreccio con Vlahovic: Milan ormai sullo sfondo per il serbo

Tra i colpi necessari per potenziare la rosa bianconera c’è anche la questione delle fasce. Con Tudor che predilige il gioco con i quinti, la dirigenza si è mossa alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra, per cui si è fatta sempre più concreta la candidatura di Nahuel Molina. L’esterno argentino dell’Atlético Madrid, ex Udinese, è un profilo che piace per caratteristiche tecniche. Un nome che si rivelerebbe l’opposto ideale a Cambiaso, ormai blindato a Torino dalla società.

Le ultime notizie provenienti da Madrid indicano che Molina sia fuori dal progetto tecnico dei Colchoneros, e che l’Atlético abbia la necessità di cederlo nel breve periodo.

La valutazione dell’esterno argentino si aggira attorno ai 30 milioni di euro, cifra che rappresenta un ostacolo non banale per le casse bianconere, ma che potrebbe essere diluita grazie a una formula di pagamento vantaggiosa. Tra Juventus e Atlético Madrid i rapporti sono buoni, e non è da escludere che l’affare Molina possa intrecciarsi con la situazione legata a Dusan Vlahovic. Anche l’attaccante serbo, in bilico nel progetto tecnico bianconero, sarà protagonista nei prossimi giorni di un confronto con la dirigenza per fare chiarezza sul futuro.

Prima la Juventus dovrà lavorare sulle uscite. Nico Gonzalez, fuori dai piani tecnici per costi e compatibilità tattica, e Timothy Weah, su cui è forte l’interesse del Marsiglia e di alcuni club inglesi, sono due cessioni che libererebbero spazio salariale e permetterebbero di reinvestire su un esterno di livello come Molina, considerato un vero obiettivo top per alzare la competitività della rosa e rilanciare le ambizioni scudetto.