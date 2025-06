Chivu è pronto ad allenare l’Inter in vista della prossima stagione, e a quanto pare ha scelto già i suoi intoccabili.

Simone Inzaghi, con il suo addio, ha indiscutibilmente scosso l’intero ambiente interista. Che adesso, però, sembra aver trovato in Cristian Chivu l’uomo giusto per tenere alta la tensione e guidare il gruppo che non ha vinto neanche un trofeo nel 2024/25, ma comunque è stato capace di lottare per tutta la stagione su tutti i fronti.

Il tecnico rumeno non avrà molto tempo per preparare le partite, anche perché il Mondiale per Club inizia fra circa due settimane, e i nerazzurri saranno già impegnati in una competizione internazionale di livello.

Senza neanche la possibilità di effettuare una preparazione lineare e approcciare un vero e proprio ritiro, la squadra allenata da Chivu si dovrà dare da fare in un contesto subito di tensione massima: per quanto riguarda il calciomercato, comunque, a quanto pare si inizia già a parlare di intoccabili.

Inter, quali sono gli intoccabili di Chivu: tutti i dettagli

L’Inter, è inutile nasconderlo, ha avuto un finale di stagione molto difficile. La finale di Champions League ha mostrato una squadra lenta, prevedibile, con poche energie fisiche e ancora meno mentali da spremere in campo. Ma è pur sempre la squadra che ha dominato lo scudetto nel 2023/24, quindi è lecito aspettarsi una rinascita da parte di molti elementi della rosa nerazzurra. Chivu è proprio questo che vuole fare, già al mondiale per club, puntando su Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco e Marcus Thuram.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, saranno tutti e tre punti fermi del progetto tecnico che nascerà con l’arrivo del nuovo allenatore, e malgrado la finale persa in maniera pesante, dovranno voltare pagina e tornare a rendere come in passato. In particolare il centrocampista turco, che se non riesce a rendere come potrebbe, rischia di far collassare l’intero piano di gioco dell’Inter. Forse è da qui che sono iniziati i problemi per l’Inter, visto che Calhanoglu raramente ha brillato nel 2024/25.

Anche Dimarco ha avuto una stagione tutt’altro che brillante, e ci vorrà un suo ritorno in scena come si deve per tornare a fare sorridere milioni di interisti. La cicatrice di Monaco non è ancora andata via, e molto probabilmente non lo farà prima di un certo periodo di tempo, in ogni caso sta all’Inter che verrà – con nuovi e vecchi elementi – dimostrare che i nerazzurri sono tutta un’altra cosa rispetto a quello visto in finale di Champions League e in molte altre partite giocate nella stagione appena terminata. A partire dal mondiale per club.