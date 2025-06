L’Inter ha scelto Chivu con un contratto fino al 2027, ma non mancano le polemiche: nerazzurri furiosi e c’è anche chi già azzarda la data dell’esonero

È Cristian Chivu il nuovo allenatore dell’Inter. Dopo aver salutato Inzaghi e non essere riusciti a convincere Fabregas per la ferma opposizione del Como, i nerazzurri hanno scelto il tecnico ex Parma.

Il rumeno torna dunque a Milano, dove ha già allenato la Primavera, con un contratto fino al 2027: non è atteso da un compito semplice, con la necessità di rivitalizzare una squadra segnata dalla sconfitta in finale di Champions e con una rosa che sarà ringiovanita come da dettame di Oaktree. Proprio questi due fattori stanno facendo storcere il naso all’ambiente nerazzurro: la linea adottata dalla società ha creato qualche malumore, acuito poi dalla scelta di un allenatore giovane e con pochissima esperienza nel massimo campionato.

Malumore che sta dilagando sui social con i tifosi che sono sul piede di guerra e già preannunciano il possibile esonero di Chivu nel giro di qualche mese.

La grandissima programmazione della dirigenza ha portato a provare a trattare con Fabregas anche stamattina nonostante l’accordo già chiuso con Chivu😀😀 Si prospettano 2-3 mesi intensi per Chivu. (2-3 mesi perché poi verrà esonerato) — marco(s) ⚰️🕊 (@_m4rcox_) June 6, 2025

Chivu all’Inter è una scommessa bella grossa. Dalle giovanili alla prima squadra con una sola parentesi (positiva, ma breve) a Parma. Poteva far comodo un po’ più di gavetta prima di un salto del genere. #inter #Chivu #Calciomercato #SerieAEnilive — Momentocalcio (@Momentocalcio) June 6, 2025

gli chiederete scusa dal primo all’ultimo, ora godetevi il sesto posto con chivu pic.twitter.com/Eti0jtEmSr — 💔 (@raspadoriano) June 6, 2025

Quindi mi viene da ridere quando leggo da parte tutti: “da oggi il primo soldato di Chivu, lo sosterrò sempre”. Voglio vedere dopo qualche mese di sconfitte dove va a finire il sostegno — BANTER ERA (@Kiricochiano) June 6, 2025

Inter, Chivu già esonerato: i tifosi sono furiosi

Non parte dunque con i migliori auspici l’avventura di Chivu sulla panchina dell’Inter. Il tecnico dovrà conquistare i tifosi con i risultati, evitando un inizio al rallentatore che potrebbe pesare non poco sull’ambiente.

L’allenatore inizia dunque già sotto esame e avrà il non semplice compito di non far rimpiangere Inzaghi, un tecnico che all’Inter ha vinto sei trofei (compreso uno scudetto) ed è arrivato due volte in finale di Champions. Strada in salita, ma ad Appiano Gentile sperano che Chivu si dimostri un impeccabile scalatore.