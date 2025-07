L’ultim’ora svela il futuro di Denzel Dumfries: ormai non ci sono più dubbi, la svolta è finalmente arrivata.

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha detto nell’intervista di qualche giorno fa che il club non è minimamente preoccupato dalla clausola da 25 milioni di euro presente nel contratto di Denzel Dumfries. La dirigenza nerazzurra è infatti convinta che l’esterno olandese voglia proseguire il suo percorso con l’Inter, dato che non ha mai lasciato intendere nulla di diverso.

Eppure le pretendenti non mancano, specialmente di fronte a una cifra così bassa. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento da parte di alcuni club della Premier League: in prima fila per l’ex PSV non c’è però una squadra inglese. Il 29enne di Rotterdam è corteggiato da tempo dal Barcellona: i blaugrana sono rimasti letteralmente stregati da Dumfries dopo la semifinale di Champions, dove Dumfries è stato uno degli uomini decisivi per i nerazzurri sia all’andata che al ritorno.

Al momento, però, non si registra nessun affondo concreto da parte dei campioni di Spagna in carica. Il giornalista Fabrizio Romano fa sapere che gli agenti di Dumfries hanno proposto il giocatore al club del presidente Laporta: tuttavia, almeno finora, non sono arrivate offerte al giocatore e tantomeno è stata informata l’Inter dell’intenzione di pagare i 25 milioni di euro della clausola rescissoria (valida solo per i club esteri fino alla fine di luglio).

Dumfries-Inter, arriva l’annuncio: svelato il futuro

Ormai mancano solo sette giorni alla scadenza di questa clausola e le possibilità di vedere Dumfries con una maglia diversa da quella nerazzurra si stanno riducendo sempre di più. Il Barcellona sembra voler continuare a puntare su Jules Koundé: non a caso i blaugrana sono in contatto con l’entourage del giocatore per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 e respingere così gli assalti del Manchester City.

Salvo ribaltoni improvvisi, sempre possibili nel calciomercato estivo, Dumfries sarà alla corte di Cristian Chivu e comincerà la sua quinta stagione in maglia nerazzurra. Finora l’esterno olandese ha totalizzato 179 presenze con la Beneamata mettendo a segno 22 reti: la sua annata migliore è stata senz’altro quella scorsa, con 11 gol realizzati, sei assist e tante prestazioni di grande livello, tra cui proprio quelle contro il Barcellona.

Nel novembre 2024 Dumfries ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2028. Una scelta molto chiara: Dumfries vuole continuare la sua avventura con questi colori.