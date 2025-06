L’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter scatena il caos: calciatori preoccupati, partono già le telefonata per calmare la situazione

È scoppiato il caos in casa Inter. Via Inzaghi, dentro Chivu e non tutto è andato come si auspicava. L’addio del tecnico piacentino ha creato difficoltà nella società nerazzurra, è evidente: dopo il tentativo per Fabregas (smentito in realtà da Marotta), si è puntato sull’allenatore del Parma.

Appena 13 panchine in Serie A, esperienza nelle giovanili (uno scudetto proprio con la Primavera dell’Inter) e tanti dubbi da parte dei tifosi sulla sua scelta. Preoccupazione elevata nell’ambiente Inter per la decisione di affidare la panchina Chivu, preoccupazione dovuta – più che sulle capacità del rumeno – alla poca esperienza nel calcio che conta nel ruolo di allenatore.

Una situazione che rischia di destabilizzare un ambiente già messo a dura prova dalla doppia delusione scudetto-Champions: due obiettivi sfumati sul più bello che inevitabilmente hanno lasciato il segno. Ora tocca alla società costruire una squadra che possa continuare a lottare per obiettivi importanti, che possa consentire a Chivu di dimostrare di avere la capacità per guidare una big fin da subito.

Dubbi ci sarebbero, lo riferisce anche Calciomercato.com, anche da parte della squadra: qualche calciatore avrebbe preso non particolarmente bene la nomina di Chivu come allenatore e l’umore nello spogliatoio non sarebbe molto elevato.

Inter, i dubbi della squadra su Chivu: cosa sta succedendo

Ecco perché lo stesso tecnico avrebbe già deciso la mossa da compiere per portare dalla sua parte anche i giocatori più dubbiosi.

Chivu ha intenzione di iniziare un giro di telefonate per spiegare ai senatori del gruppo le sue idee e per tranquillizzare sulle ambizioni della società. Proprio da questo punto di vista, si è mosso anche lo stesso club e anche qualche amico in comune tra Chivu e i giocatori: telefonate per far sì che qualche muso lungo che è comparso venga spazzato via subito.

L’allenatore chiede al gruppo di dargli fiducia, di mettere da parte remore e perplessità e di remare compatti e uniti almeno per i primi mesi. Saranno quelli decisivi per Chivu e la sua esperienza all’Inter. Poi sarà il campo a dire se la scelta è stata giusta o un azzardo come qualcuno sta pure dicendo: e davanti ai risultati non c’è telefonata che tenga, sarà loro e soltanto loro a parlare e a convincere i giocatori.