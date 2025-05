Incredibile ma vero, le cose andranno davvero così. Ecco la decisione del calciatore.

Alla fine, la stagione di Mister Inzaghi non è andata come i tifosi nero azzurri si auguravano: dopo un conflitto a due fino all’ultima giornata, la squadra di Milano non è riuscita ad agguantare il titolo, strappatole dal Napoli che si è confermato in un ottimo stato di forma e in uno dei suoi periodi storici migliori, portando a quattro il numero di scudetti che la squadra partenopea ha quindi in bacheca.

Se già durante la stagione il futuro del Mister sembrava un po’ in bilico, nonostante i suoi grandi momenti di successo nel passato con la squadra, ora è altamente probabile secondo diversi esperti del settore che per Inzaghi non ci sia solo l’addio all’Inter alle porte ma l’inizio di un nuovo capitolo lontano dalla Serie A, come già successo con molti suoi colleghi.

Certo Simone Inzaghi ha ancora un impegno importantissimo davanti a se che potrebbe consolidare la sua posizione di allenatore dell’Inter per il 2026 se cogliesse una storica vittoria: si tratta della finale di Champions League contro il Monaco che sarà sicuramente importantissima per delineare il suo futuro. Tuttavia, dall’Al-Hilal, squadra saudita con un ingaggio elevatissimo sono arrivate le prime sirene.

Opzione araba, Inzaghi non andrà da solo

Ora, è tutto da vedere se davvero Inzaghi sceglierà un campionato minore e di dire addio ad una squadra che ha condotto con orgoglio per anni per una somma importante. Tuttavia, l’interesse dell’Al-Hilal è ben documentato: ad aprile, il presidente del team saudita era volato in Italia ed aveva incontrato Simone Inzaghi proponendogli addirittura un ingaggio di 50 milioni a patto di averlo a disposizione per il mondiale per club.

Una proposta allettante ma c’è di più, perché Fahad bin Nafel, ex giocatore del team che ora dirige tra l’altro, vorrebbe anche Nicolò Barella. Il centrocampista sarebbe un ottimo innesto per una squadra dove sarebbe sicuramente il top player assoluto oltre ad avere la possibilità di continuare ad essere seguito dal coach che lo ha schierato fino ad ora.

L’obiettivo dell’Al-Hilal è di fare un vero e proprio top team: nel mirino di Nafel, anche Victor Osimhen trapiantato dal Napoli al Galatasaray da qualche tempo. Impossibile sapere se tutti questi colpi di mercato andranno in porto ma di fronte ad un’offerta di 50 milioni, anche il più affezionato e integro allenatore tentennerebbe. Sicuramente, Inzaghi ci sta quantomeno riflettendo, mentre si prepara alla finalissima.